خلال اتصال هاتفي..ولي العهد السعودي يعبر لـ بوتين عن ارتياح بلاده للتهدئة بروسيا

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر خلاله عن ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا.

كما عبر بن سلمان، عن تمنيات المملكة لروسيا وشعبها الصديق بالأمن والاستقرار، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الرئيس بوتين عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره تجاه روسيا وشعبها.

يذكر أن روسيا شهدت ليلة السبت الماضي توترا غير مسبوق، بعدما أعلن قائد قوات "فاجنر" يفغيني بريغوجين، تمرد عناصره، وزحفه إلى موسكو.

وقام رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بالوساطة بينهما وإنهاء الأزمة، بعد الاتفاق على لجوء بريغوجين إلى منسك عاصمة بيلاروسيا، وتسوية أوضاع عناصر فاجنر، بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، وعدم ملاحقتهم قضائيا.