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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يستقبل رئيس وزراء نيوزيلندا في بكين..تفاصيل

صدى البلد

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى برئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، الذي كان في زيارة رسمية للصين.

وأشار شي جين بينج إلى أنه منذ تولي هيبكنز رئاسة الوزراء، أكدت أنك تولي أهمية للعلاقات بين الصين ونيوزيلندا وستواصل تعزيز التعاون مع الصين. 

وفي عام 2014، عندما زرت نيوزيلندا، أعلن الجانبان إقامة شراكة استراتيجية شاملة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، استمرت العلاقات بين الصين ونيوزيلندا في التطور بطريقة صحية ومستقرة، وجلبت فوائد ملموسة للشعبين. 

وأضاف شي، علينا أن نعمل معا للدخول في 50 عاما جديدة من العلاقات الثنائية وتعزيز التنمية المطردة والطويلة الأجل للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ونيوزيلندا. 

ومن جانبه، قال كريس هيبكنز، أشكركم على إتاحة الفرصة للقائكم، فقد صادف العام الماضي الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين نيوزيلندا والصين، وهي علامة بارزة في العلاقات الثنائية. 

وأكد، أن العلاقات بين البلدين متعددة المجالات ومتعددة المستويات، وتغطي مجالات اقتصادية وغير حكومية وثقافية مهمة، وآمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي.

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