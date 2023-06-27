متقاعد روسي يحول جاره لكرة نارية.. ويرمي سيدة بسهم ليخترق عنقها

قام أحد المتقاعدين الروس في واقعة أثارت الجدل، بتحويل جاره إلى كرة نارية بشرية، وذلك باستخدام قاذف لهب محلي الصنع، ثم قام بإطلاق "سهم" على امرأة لتخترق عنقها وذلك بسبب خلاف على قطعة أرض ولم ينجح أحد من الجيران في تهدئته أثناء الجدال.

وفقا لصحيفة الديلي ميل وقع الحادث المروع في قرية في الشرق الأقصى الروسي، وذلك بالقرب من فلاديفوستوك.

وفي مقطع ثاني تظهر امرأة ثانية وهي رئيسة جمعية تخصيص أراض زراعية محلية اسمها فقط نينا - مع سهم يخرج من رقبتها ولكن بأعجوبة لم يسبب جرحًا مميتًا، وبينما كانت تقف هناك في حالة صدمة كاملة، يبدو أن الرجل الذي أضرمت فيه النار أصيب بجروح خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المتقاعد قد قام بإطلاق النار من مسدس الرمح، وبينما كانت المرأة تواجهه بعيدًا.

وقال شاهد لإحدى وسائل إعلام محلية: إن المهاجم قد اقترب من السيدة وقام بتوجيه سهم من الخلف ليخترق رقبتها.