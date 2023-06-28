وصول أولى طلائع الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة

وصل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة، وفقًا لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

واستعدت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خططًا ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

وخصَّصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.