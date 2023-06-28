سمير مرقص: حضور قتلة "السادات" احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق والاعتداء على الكاتدرائية خلال حكم "مرسي" كان كارثة أربكت الإخوان

حل الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ضيفا ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور "محمد الباز"، عبر فضائية "extra news"، وتحدث عن فترة حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية.

الاعتداء على الكاتدرائية خلال حكم مرسي



قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الاعتداء على الكاتدرائية خلال حكم محمد مرسي كان كارثة ، وكتبت وقتها أن الإرهاب من الأطراف إلى المركز، فقد جرى العرف أن تكون أعمال العنف في القرى البعيدة، والمناطق الصحراوية والعشوائية، إنما حدوث أعمال العنف في قلب القاهرة العاصمة وفي المركز هو مؤشر لا يجب أن نتغاضى عنه.



وأضاف سمير مرقص خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الاعتداء على الكاتدرائية خلال حكم "مرسي" كان كارثة أربكت الإخوان، لافتاً إلى أن هذا المشهد زاد من مخاوف الأقباط.



وتابع: "عندما تستحضر قوى العنف السياسي التاريخية التي استخدمت الأسلحة وتستقوى بهم في مواجهة الآخرين، فهي مسألة في غاية الخطورة، وهو ما حدث في مشهد خطبة سوريا، عندما تجد أن الكادر بدأ يضيق، حيث كان يوجد ألوان الطيف وفجأة نكتشف أن ألوان الطيف تقل تدريجياً ، ليصبح لوناً واحدًا يستأثر المشهد كله بكل رموز العنف السياسي التاريخية في مصر ".



وأشار إلى أن الحالة المصرية عبارة جيش وطني، ومواطنين مدنيين، فإذا كان يوجد قوى سياسية بعينها لديها لسبب أو لآخر سلاح، وترفع هذا السلاح وتهدد به الآخرين، فأنت بذلك خلقت حالة من الخصومة التاريخية بين الجيش الوطني وبين جموع المدنيين المصريين على اختلافهم.

توقعت أن يكون الحراك سريعًا ضد حكم الإخوان

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه كان يتوقع أن يكون الحراك سريعًا ضد حكم الإخوان لأن أخطاءهم كانت كثيرة.



وأضاف سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإعلان الدستوري حدث تراجع عنه بالدستور المُحسّن والمعدّل، وهي مسألة تنم عن وجود حالة ارتباك، وقد أصبح الإيقاع سريعًا من يناير لما بعد ذلك.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

تهديده من الإخوان بعد استقالته كمساعد للرئيس

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه قرر الاستقالة من منصبه كمساعد لمحمد مرسي يوم 21 نوفمبر 2012، ووقتها كتب نص الاستقالة من 3 صفحات، وكانت الاستقالة مسببة.



وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه ذكر في نص استقالته، أن الإعلان الدستوري ينشئ دولة موازية، وأن جماعة الإخوان تحاول عمل مؤسسات موازية لمؤسسات الدولية المصرية مثل قضاء موازي وشرطة موازية، وأن هذا يؤسس لدولة اللون الواحد.



وأشار إلى أنه طلب عقد لقاء مع محمد مرسي، وتم تحديده يوم 23 نوفمبر 2012، وعندما جلس مع طلب منه مرسي التراجع عن الاستقالة، ولكنه رفض وسلمها له يدا بيد.

وتابع: "مرسي سألني عن سبب الاستقالة، وطلب مني التراجع، ولكني قلت له، لا أستطيع أن أكمل بهذا الشكل، وكان القرار نهائي بلا رجعة، ولم يتواصل أحد معي بعد ذلك".



ولفت إلى أنه تعرض للتهديد من قبل أحد العاملين في ديوان الرئاسة وقتها ويدعى رفاعة الطهطاوي، وقال له نصًا "الإخوان مش بينسوا".

توقعت عدم استمرار "مرسي" بعد رفض حظر التجول

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا للتحول الديمقراطي، إنه اكتشف أن الإعلان الدستوري أيام حكم الإخوان لم يكن مكتوبًا بعناية، لافتا إلى أنه كان يعكس استعجال الجماعة للسيطرة والانقضاض على الشركاء.



وأضاف الدكتور سمير مرقص، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنني توقعت عدم استمرار "مرسي" بعد رفض قرار حظر التجول بمحافظات القناة وسقوط هيبة الدولة، معقبًا: "كان أظرف حظر تجول حدث في تاريخ الإنسانية".



وتابع الدكتور سمير مرقص: "لم يكن هناك هيبة للدولة، عندما يخرج الرئيس بنفسه ويصدر قرار ولا أحد يستجيب".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

حضور قتلة "السادات" احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق



قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إن حضور قتلة الرئيس الراحل أنور السادات احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق.



وأضاف سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المشهد أعطى رسائل غير موفقة لعموم المصريين، لافتاً إلى أن الرسائل لم تكن إيجابية، معقبًا: "لا أستطيع أن أقبل تكريم القتلة، لأنني أرفض مبدأ أن تتخلص من غريمك بالعنف".



وتابع سمير مرقص: "أعتقد أن المشهد بالكامل لم يكن موفقًا، وكان يلخص الحدوتة بأكملها، ولم أتحدث معهم بشأن هذا المشهد، لكن الرسالة التي وصلتني كانت من الرئيس السيسي ونحن في الاحتفال، بأنه كان يوجد حدث في رفح قبلها بيومين، وقد أصيب بعض الأقباط في هذه الحادثة، وكانت رسالة الرئيس لي بأن الأقباط في رقبتنا ولن نسمح بتكرار هذا الأمر".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.



سبب استقاله من منصبه كمساعد لمحمد مرسي



قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه فكر في الاستقالة من منصبه كمساعد لمحمد مرسي يوم 21 نوفمبر 2012، وبالفعل تقدم بها لمحمد مرسي وسلمها له في يده يوم 23 نوفمبر.



وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان في منزله، واتصل به بعض الأصدقاء، وطلبوا منه فتح التليفزيون، وعندما فتحه، وجه وقتها ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة يقرأ الإعلان الدستوري.



ولفت، إلى أن محمد مرسي لم يعرض عليه هذا البيان قبل إعلانه، على الرغم من أنه مسؤول عن ملف التحول الديمقراطي.



وتابع: "المفروض أنا طرف في الموضوع وأنا مسئول عن ملف التحول الديمقراطي وقلت لو ده متعمد غير مقبول ولو غير متعمد أيضا غير مقبول لأنه تم تجاوزني وأنا مسئول عن الملف"، منوها أنه بعدها مباشرة أعلن استقالة من منصبه من خلال الإعلام.



الإخوان تغولوا في الأجهزة الحكومية



قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا، إن محمد مرسي وقت إعلان حظر التجول في منطقة القناة، بعد أحداث بورسعيد، وقتها كتب مقالا بعنوان "حظر التغول".



وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان يرى أن هناك تغول إخواني على أجهزة الدولة المصرية، وكان الإخوان يصنعون دولة موازية.



ولفت إلى أنه فكرة كثيرا في الاستقالة في بداية شهر نوفمبر 2012، ولكنه كان في زيارة لإسبانيا، ووقتها كان يرى أنه من غير اللائق الاعتذار عن السفر بعد ترتيبه.



وأكد، أن الأنبا باخوميوس قال في هذا الوقت إن حضوره أيضًا مراسم تنصيب البابا الجديد مهم للغاية، وكان يوم 18 نوفمبر اختيار البابا الجديد بصفته مساعد للرئيس، لافتا إلى أن الأنبا باخوميوس دعاه للتوقيع على إجراءات التنصيب بصفته ممثلا للرئيس وقتها.



وتابع: "تصورت أن هذا العمل مش لجماعة بعينها ولكن لمصر، لأن محمد مرسي وجه له الدعوة لحضور مراسم التنصيب ولم يحضر وقتها".

مساعد محمد مرسي كان يخاطب الدول الأجنبية دون المرور على الخارجية

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إن عصام حداد مساعد محمد مرسي للشؤون الخارجية كان يخاطب السفارات الخارجية مباشرة دون المرور على وزارة الخارجية، وهذا تسبب في غضب سفراء مصر في الخارج.



وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن سفراء مصر في الخارج كانوا يعرفون المعلومات مع وزارات الخارجية في البلاد الأخرى، منوها أن محمد مرسي كانت هناك ترتيبات لزيارة له للنرويج، ولم يعلم بها سفيرنا في النرويج إلا من وزارة الخارجية في النرويج.

وتابع: "السفراء قالوا بنعرف من الخارجيات الأخرى بالزيارة مش من الخارجية المصرية"، منوها أن الإخوان كانوا يؤسسون لدولة موازية، رغم أن الخارجية المصرية عريقة جدا.



ونوه، أنه لم يتعامل طوال فترة عمله مساعدا لرئيس الجمهورية مع عصام حداد، ولكن من الواضح أنه كان على علاقة بدول كثيرة بحكم حياته في الخارج لفترة طويلة.