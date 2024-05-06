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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاميرا صباح البلد ترصد تنزه المواطنين في حديقة الأسماك بشم النسيم| شاهد

صدى البلد

أجرى الإعلامي أحمد دياب، جولة تفقدية في حديقة الأسماك بالزمالك لرصد استعدادات الحديقة لاستقبال الزائرين في شم النسيم ، وذلك في حلقة اليوم من برنامج “ صباح البلد” المذاع على قناة " صدى البلد.

 

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وقام أحمد دياب بإجراء حوارات ولقاءات مع مجموعة من المواطنين الذين يقومون بالتنزه في حديقة الأسماك في شم النسيم .

 

 وقالت فتاة :" أحب الخروج في حديقة الأسماك والأجواء بها رائعة وممتعة وربيعية ".

 

وفي سياق متصل، كشف  أحد المسؤولين بحديقة الأسماك بالزمالك، اجراءات الحديقة لاستقبال الزوار في يوم شم النسيم، قائلا:" تم رفع كفاءة حديقة الأسماك بشكل كبير استعدادا لاستقبال الزوار في يوم شم النسيم ".

 

 وتابع :" نهتم بجودة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للزائرين ولدينا منطقة ألعاب أطفال في الحديقة بأسعار رمزية ".

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