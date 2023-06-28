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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كهربا يؤدي صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص ويلتقط الصور التذكارية مع الأهالي|فيديو

كهربا
كهربا

 أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحي  بالمساجد والساحات العامة التي خصصتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وسط حالة من البهجة والسعادة بين المواطنين.


وشهدت ساحة مسجد عمرو بن العاص توافد مئات المصلين لأداء صلاة العيد، من بينهم اللاعب محمود كهربا ، كما التقط الصور التذكارية مع أهالي  مصر القديمة.

 

يعتبر عيد الأضحى المبارك ، هو يوم عيدنا الأكبر ، موسم البشر والسرور والفرح والسعادة ، بفضل الله تعالى وكرمه ، حيث يقول الله تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) وعندما قدم نبينا الكريم، إلى المدينة المنورة ولهم يوما يلعبون فيهما في الجاهلية ، قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما ، يوم الفطر ويوم النحر).

 

 

كما أن عيد الأضحى ، هو يوم عظيم ويوم مشهود ، من أيام الله تعالى ، حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم ، كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر الأول من ذي الحجة ، وشعيرة الأضحية ولقاء الأهل والأحبة ، حيث يقول النبي (أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر) ويوم القر هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر ، لأن الناس يقرون فيه بمني بعد أن فرغوا من أعمال يوم النحر.

 

كما أوضحت وزارة الأوقاف في جوابها أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن الاجتماع لصلاة العيد سواء أكانت في ساحة بالخلاء أم في المسجد الجامع وذلك لمن يستطيع الذهاب إلى أي منهما.
 

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