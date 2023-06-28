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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم الإمارات تضيف 220 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال النصف الأول

صدى البلد

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز الـ 220 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال النصف الأول، شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي و"أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.426 تريليون درهم في أخر جلسات يونيو الجاري، موزعة بواقع 2.774 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و652.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 218 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 171.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و46.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 53 مليار سهم منها 27.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و25.4 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.5 مليون صفقة في السوقين.

- سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 9380.24 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9550.4 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 24.2% والعقار بنسبة 15.8% والخدمات 3.58%.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم "أمريكانا" بنسبة 42.2% و"أغذية" 24.6% و"أدنوك للحفر" 19.5% و"أبوظبي الإسلامي" 16.8% و"الدار" 14.9% و"موانئ أبوظبي" 12% و"أدنوك للغاز" 9.6% و"بروج" 4.3%، و"الياه سات" 2%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 52.1 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 14.8 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 10.8 مليار درهم، و"أبوظبي الأول" 8.2 مليار درهم و"الدار" 6.6 مليار درهم.

- سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 13.67% أو ما يعادل 455.9 نقطة خلال النصف الأول ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 3791.99 نقطة في أخر جلسات يونيو الجاري، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 19.9% والعقار 16.9% والخدمات 13.3% والمالية 11.4%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" 14.2% و"إعمار العقارية" 9.2% و"ديوا" 15% و"إعمار للتطوير" 34.2% و"تيكوم" 10% و"العربية للطيران" 13.5% و"سالك" 33.5% و"دبي للاستثمار" 8% و"إمباور" 38%، فيما حقق "الخليج للملاحة" مكاسب قوية تجاوزت 494%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول مستقطباً سيولة بنحو 10.8 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 3.9 مليار درهم، و"ديوا" 3.6 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 3.3 مليار درهم و"مصرف عجمان" 3.26 مليار درهم.

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