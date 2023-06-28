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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 580 شاحنة و 281 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 271 شاحنة و 247 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 309 شاحنة و 34 سيارة . 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادرت الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، القاهرة وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 158 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر  2076 راكب بموانيها .
 

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