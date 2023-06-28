رئيس بولندا يحذر الناتو بعد نقل عناصر فاجنر إلى بيلاروسيا

قال الرئيس البولندي، أندجي دودا، اليوم، إنه يجب على الناتو أن يكون يقظا بشأن نقل عناصر فاجنر إلى بيلاروسيا. خاصة بعد الأنباء الأخيرة ببداية تحركهم إلى بيلاروسيا.

في 24 يونيو 2023، أعلنت عناصر فاجنر تمردًا مسلحًا ضد الحكومة الروسية في مدينة روستوف جنوب غرب روسيا، واستولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.

وبعد مفاوضات بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، انسحبت عناصر فاجنر من المدينة واتفقت على مغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا، وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم.

وقال لوكاشينكو أمس الثلاثاء، إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف، أخبره بأنه لا يمانع من وجود مجموعة فاجنر في جيش بيلاروسيا، وأضاف أنه أصدر تعليمات للتفاوض مع بريغوجين بشأن هذه المسألة.