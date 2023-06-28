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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 يوليو 2023 | إجراء لأول مرة في بيراميدز بشأن الناشئين

صدى البلد

تنطلق اختبارات الناشئين بنادي بيراميدز، لأول مرة، بعد عيد الأضحى 2023، لاختيار عدد من اللاعبين، للتواجد في قطاعات الناشئين والمراحل السنية المختلفة، حيث ستجرى الاختبارات بملاعب النادي الفرعية لاستاد الدفاع الجوي.

وحرصت إدارة نادي بيراميدز، على تسهيل تقديم الراغبين في اجراء الاختبارات، والتقديم بصورة محترفة، لاسيما أن النادي يجري اختباراته لأول مرة، وسيكون هناك فرصة كبيرة للجميع بشأن التواجد داخل القطاع وارتداء قميص الفريق السماوي.

ويبدأ اللاعب الراغب في حضور الاختبارات، التسجيل عبر الرابط المتواجد على الصفحة الرسمية، من أجل الحصول على موعد الاختبار والملعب، الذي سيجري فيه الاختبار على حسب الفئة العمرية للاعب.

‏http://viatifo.com/ar/home

وتجرى الاختبارات من مواليد 2005 وحتى مواليد 2015، حيث تبدأ الاختبارات يوم 9 يوليو المقبل، تحت إشراف لجنة فنية يتم اختيارها من قبل إدارة قطاع الناشئين برئاسة الكابتن معتصم سالم، حيث سيتواجد مدربي القطاع، من أجل اختيار العناصر المميزة التي سيتم اكتشافها خلال الاختبارات.

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