بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

هنأ الإعلامي مهيب عبد الهادي، المنتخب الأولمبي عقب فوزه علي نظيره منتخب مالي بهدف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “مبرووووك لمصر الفوز علي منتخب مالي الاوليمبي 1/0 في كاس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد .... نجم المباراة هو ؟”.

وتغلب المنتخب الأولمبي علي نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي ابراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده الي 4 نقاط من تعادل امام النيجر وفوز على مالي.