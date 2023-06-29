شوية عيال.. أحمد بهاء الدين شعبان.. الإخوان أرادت تغيير هوية البلد.. وكانوا يعتقدون أنهم سيجلسون في الحكم 500 عام

حل أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ضيفًا في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويروي خلال الحلقة شهادته في الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أحمد بهاء الدين شعبان: يوم 30 يونيو يظل الأهم بتاريخ مصر الحديث

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن يوم 30 يونيو هو يوم مهم في تاريخ مصر الحديث، ويظل هذا اليوم يوم تاريخي اجتمعت فيه إرادة الأمة على الوقوف ضد مشروع هدفه الأساسي تغيير هوية الشعب المصري.



أحمد بهاء الدين شعبان: مشروع الإخوان ليس خطرا على مصر فقط

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن علاقته بجماعة الإخوان ليست حديثة، ولكنها ممتدة منذ دراسته في كلية الهندسية في السبعينات، موضحًا أن بداية السبعينات كان جماعة الإخوان تحتضر، فكان قياداتها بالسجون ومنعزلين، ولكن عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان ومجموعة أخرى من الشباب أعطت الجماعة قبلة الحياة مرة أخرى.



أحمد بهاء الدين شعبان: المليارات تدفقت على الإخوان بعد 25 يناير

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن ثورة 25 يناير أهدافها نبيلة، وكانت المقدمات للثورة مميزة، وكانت تعبر عن رغبة المصريين في الإصلاح السياسي.



شوية عيال .. بهاء شعبان يوضح موقف الإخوان من 25 يناير

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن جماعة الإخوان قبل ثورة 25 يناير، أكدوا أنهم لن يشاركوا فيها، وفي 23 يناير 2011، التقى وقتها بمحمد مرسي وكان معه محمد سعد الكتاتني وآخرين، في منزل عادل المعلم صاحب دار الشروق الدولية.



أحمد بهاء الدين: الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون في الحكم 500 عام

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن جماعة الإخوان أرادت تغيير هوية البلد وشعبها.



أحمد بهاء الدين شعبان: الإخوان أشبه بالسرطان يتخلل الجسد.. فيديو

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمدالباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن جماعة الإخوان كانت أشبه بالسرطان الذي يتخلل الجسد.



أحمد بهاء الدين شعبان: دور المثقفين المصريين كان تاريخيًا في مواجهة الإخوان

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن مشهد الحراك الشعبي كان تاريخيا بمعنى الكلمة، لأنه من المتعارف عليه أن يعترض رجال السياسة وتتدخل الحكومة، لكن أن تتحول مواجهة مثل هذه المواجهات إلى حراك شعبي واسع جدًا، فهو شيء جديد في مصر، خاصة وأن الوضع الديمقراطي ليس منفتحًا مثل أوروبا التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، وهو ما يثبت أن مصر تمتلك حيوية كامنة كبيرة جدًا.



وقت الأزمة..أحمد بهاء الدين شعبان: استمارات تمرد نقلت إلى الجمعية الوطنية للتغيير

وجه أحمد بهاء الدين شعبان، رسالة تحية وتقدير للشباب المصريين الذين رفضوا هيمنة الإخوان، وأتذكر في هذه المناسبة أنني كنت آخر منسق عام للجمعية الوطنية للتغيير، وكان لنا مقر في شارع التحرير .

