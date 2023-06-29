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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد بهاء الدين: الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون في الحكم 500 عام

أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن جماعة الإخوان أرادت تغيير هوية البلد وشعبها.

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وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمدالباز، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن جماعة الإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون على كرسي الحكم 500 عام.

 

وأضاف:" لم يكن لدي أي شك في نوايا هذه الجماعة، وأنه هذه الجماعة الإخوانية مثل السرطان، وإذا تخللت جسد إنسان فبصعوبة شديدة جداً ستغادر، وفي ذات يوم كنت في لقاء تليفزيوني في مدينة الإنتاج الإعلامي، وطلب مني أحد معدي القنوات الأخري إجراء لقاء آخر، فبين اللقائين شاهدت علي التليفزيون أحد قيادات الإخوان وهو يقول سنجلس على كرسي الحكم، 500 عام، وهذه الحديث استفزني جداً، والإخوان كانوا يعتقدون أنهم سيجلسون علي كرسي الحكم 500 عام، وهذه حماقة سياسية". 


ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.


ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

احمد بهاء الدين أحمد بهاء الدين شعبان 30 يونيو الاشتراكي المصري الاخواني جماعة الإخوان الإخوان

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