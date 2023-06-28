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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوية عيال .. بهاء شعبان يوضح موقف الإخوان من 25 يناير

أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن جماعة الإخوان قبل ثورة 25 يناير، أكدوا أنهم لن يشاركوا فيها، وفي 23 يناير 2011، التقى وقتها بمحمد مرسي وكان معه محمد سعد الكتاتني وآخرين، في منزل عادل المعلم صاحب دار الشروق الدولية.

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وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللقاء وقتها انتهى "بخناقة"، لعدم قدرة محمد مرسي على الحوار، وعدم امتلاكه بديهيات الحوار.


وتابع: "واحنا على باب الأسانسير سألت محمد مرسي وقلت له في شباب داعي للنزول للشوارع في 25 يناير، وقلت له انتم موقفكم ايه؟، فقال احنا أكبر كيان سياسي في مصر ومش هنمشي ورا شوية عيال".


وأكد بهاء الدين شعبان، أن فكر جماعة الإخوان لا يقوم على الثورية، وفي كتاب الإخوان من الصعود للهبوط لمحمد حبيب، ذكر أن جماعة الإخوان غير ثورية، ولا تؤمن بالثورة وأنهم ضد الثورة ومع الإصلاح.

بهاء الدين شعبان

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