أحمد بهاء الدين شعبان: يوم 30 يونيو يظل الأهم بتاريخ مصر الحديث

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن يوم 30 يونيو هو يوم مهم في تاريخ مصر الحديث، ويظل هذا اليوم يوم تاريخي اجتمعت فيه إرادة الأمة على الوقوف ضد مشروع هدفه الأساسي تغيير هوية الشعب المصري.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبارة "طظ في مصر" التي أطلقها مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان كانت معبرة جدا عن برنامج الإخوان، والذي يتمثل في أن مصر لا تعنيهم، وإنما تعنيهم الإمبراطورية الإسلامية الذين كانوا يسعوا إليها، خاصة في ظل ازدهار مشروع إحياء الدولة العثمانية.



ولفت بهاء الدين، إلى أن 30 يونيو هو يوم مهم، ولايزال له أهمية كبيرة، موضحًا أنه مع مرور الوقت يطغى بعض الهموم، لكن اليوم يظل مهم مهما كانت التداعيات.