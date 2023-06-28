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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد بهاء الدين شعبان: يوم 30 يونيو يظل الأهم بتاريخ مصر الحديث

أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن يوم 30 يونيو هو يوم مهم في تاريخ مصر الحديث، ويظل هذا اليوم يوم تاريخي اجتمعت فيه إرادة الأمة على الوقوف ضد مشروع هدفه الأساسي تغيير هوية الشعب المصري. 

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بهاء شعبان يكشف لماذا كانت ثورة 30 يونيو ضرورة لإنقاذ مصر في الشاهد

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أمسية شعرية غنائية فى ختام احتفال الإنتاج الثقافى بثورة 30 يونيو


وأضاف  خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبارة "طظ في مصر" التي أطلقها مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان كانت معبرة جدا عن برنامج الإخوان، والذي يتمثل في أن مصر لا تعنيهم، وإنما تعنيهم الإمبراطورية الإسلامية الذين كانوا يسعوا إليها، خاصة في ظل ازدهار مشروع إحياء الدولة العثمانية.


ولفت بهاء الدين، إلى أن 30 يونيو هو يوم مهم، ولايزال له أهمية كبيرة، موضحًا أنه مع مرور الوقت يطغى بعض الهموم، لكن اليوم يظل مهم مهما كانت التداعيات.

أحمد بهاء الدين شعبان 30 يونيو

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