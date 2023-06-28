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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بهاء شعبان يكشف لماذا كانت ثورة 30 يونيو ضرورة لإنقاذ مصر في الشاهد

صدى البلد

يحل أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، اليوم الأربعاء، ضيفا في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويروي خلال الحلقة شهادته في الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو.


ويتحدث أحمد بهاء الدين شعبان، في حلقة اليوم، عن كواليس مرحلة حكم محمد مرسي، ومحاولة سيطرة الإخوان على البلد، خلال فترة حكم الجماعة.


ويكشف "بهاء الدين" في حلقة اليوم علي قناة إكسترا نيوز، على اتصالات الإخوان معه، وعدم التزام محمد مرسي بوعوده، وعلاقته بالجماعة خلال دراسته بالجامعة، ويجيب على سؤال: ": لماذا كانت ثورة 30 يونيو ضرورة لخلاص البلد؟


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.


ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الاشتراكي المصري الإعلامي محمد الباز إكسترا نيوز أحمد بهاء الدين شعبان احمد بهاء الدين

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