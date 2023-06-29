وقت الأزمة..أحمد بهاء الدين شعبان: استمارات تمرد نقلت إلى الجمعية الوطنية للتغيير

وجه أحمد بهاء الدين شعبان، رسالة تحية وتقدير للشباب المصريين الذين رفضوا هيمنة الإخوان، وأتذكر في هذه المناسبة أنني كنت آخر منسق عام للجمعية الوطنية للتغيير، وكان لنا مقر في شارع التحرير .



وأضاف أحمد بهاء الدين شعبان، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مقرات "تمرد" تم حرقها، وكانت المشكلة أن هناك كمية كبيرة من الكراتين المليئة بالاستمارات، وكان لابد من إنقاذها؛ لأنه من الممكن أن تتعرض للحريق وتفقد هذه الوثائق التاريخية، وقد تم نقلها عندنا في المقر، وتم حفظها حتى مرت هذه الأزمة.



ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، في الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.