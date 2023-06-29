الذهب يسجل أقل مستوى في أكثر من 3 أشهر عند التسوية

تراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أكثر من 3 أشهر عند تسوية تعاملات مع تصريحات عدد من رؤساء البنوك المركزية الكبرى بأنهم سيواصلوا السياسة النقدية المتشددة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1922.2 دولار للأونصة.

وقال جيروم باول في تصريحات اليوم إنه من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للبنك المركزي، مضيفاً أنه لا يستبعد زيادة تكلفة الاقتراض في اجتماع تحديد السياسة المقرر عقده في نهاية يوليو .

ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائداً.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 82% رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأميركي المقبل في يوليو.