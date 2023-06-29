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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة الشباب والرياضة توضح تفاصيل إطلاق مبادرة «العيد أحلى»

مبادرة العيد أحلى
مبادرة "العيد أحلى"

ذكر محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل عن إطلاق مبادرة “العيد أحلى”، قائلا إنها تعد مبادرة اجتماعية فى غاية الأهمية تنفذها الوزارة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن تلك المبادرة يتم تنفيذها للعام الثالث على التوالي، موضحا أنها بدأت العام الماضي واستمرت في فترة الأعياد جميعها، من عيد الفطر والأضحى من العام السابق وهذا العام.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تبدأ بفتح مراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن أرقام العام السابق بالمبادرة كانت كبيرة جدا، وتم الوصول لحوالي تقريبا 7 ملايين مواطن من الأسر المصرية، الذين شاركوا فى صلاة العيد والساحات والصلات والأماكن المحددة التي حددتها وزارة الشباب والرياضة فى 1247 على مستوى الجمهورية كساحات لتأدية صلاة العيد، وبعدها تبدأ الاحتفالات بأيام العيد.

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