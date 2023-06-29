حماة الوطن مهنئًا المصريين بذكرى 30 يونيو: 10 سنوات من الإنجازات بقيادة السيسي

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال الحزب: “الثورة التي انحازت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة لدعوات الشعب في رفض وإزاحة جماعة إرهابية أرادت الدخول بمصر في نفق مظلم، والقضاء على هويته الثقافية والدينية والاجتماعية”.

وأضاف: “ونحن نحيي ذكرى خالدة في أذهان أبناء الوطن المخلصين، نشاهد إنجازات عظيمة على مدار 10 سنوات لم يسبق لها مثيل، بعدما نجحت مصر في الانطلاق نحو مشروعات تنموية عظيمة في كل أرجاء الجمهورية وفي جميع القطاعات”.

وتابع: “إن ما تحقق على أرض مصر في 10 سنوات، خير شاهد على نجاح الثورة التي شارك فيها عشرات الملايين من المصريين، ويؤكد أن مصر في طريقها الصحيح للوصول بمصر إلى النهضة الحقيقية”.

وأكد حزب حماة الوطن، أنه بفضل ثورة 30 يونيو استطاعت مصر استعادة دورها إقليميا وعربيا وعالميا، وعادت رائدة في المنطقة، بفضل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسته الخارجية المتزنة.

واستطرد: “في هذه المناسبة ونحن نستكمل مسيرة النهضة الحقيقية للوصول إلى الجمهورية الجديدة، فإن الشعب المصري يقف إلى جانب القيادة السياسية ويدعم جميع خطواتها للوصول إلى مستوى معيشة أفضل لكل المصريين”.

وشدد حزب حماة الوطن، في هذه المناسبة الخالدة، على أن الشعب المصري لن ينسى شهداء الواجب الوطني ممن ضحوا بحياتهم فداء لمصر وشعبها، في معركة القضاء على الإرهاب طوال الفترة الماضية.

وقال: “ينتهز حزب حماة الوطن، هذه المناسبة لتجديد العهد للقيادة السياسية، ويعلن تسخير جميع الإمكانيات والجهود من أجل استكمال مواصلة مسيرة العمل والإنتاج لبناء الدولة المصرية الحديثة”.