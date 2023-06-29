الفيفا يعلن تصنيف منتخب مصر قبل التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات الصادر عن شهر يونيو الجاري.

وشهد التصنيف الذي تم إعلانه اليوم، الخميس، من جانب فيفا تقدم منتخب مصر الوطني مركزا واحدا.

وجاء منتخب مصر وفقا للتصنيف العالمي والعربي في المركز الـ34 عالميا والخامس أفريقيا، ليضمن الفراعنة رسميا، تواجده في المستوى الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وتجنب مواجهة كبار القارة السمراء.

وبذلك يضم المستوى الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم كلا من:

المغرب

السنغال

تونس

الجزائر

مصر

الكاميرون

مالي

كوت ديفوار.

وتواجد منتخب المغربي في المركز الـ12 عالميا والأول إفريقيا، والسنغال في المركز الـ18 عالميا والثاني إفريقيا، وتونس في المركز الـ31 عالميا والثالث إفريقيا، والجزائر في المركز الـ33 عالميا والرابع إفريقيا.

وتصدر منتخب الأرجنتين التصنيف العالمي وحل منتخب فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وإنجلترا رابعا وبلجيكا خامسا.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يوم 12 يوليو 2023 المقبل لإجراء التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.