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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يوجه بتذليل أي عقبات لتنفيذ إنشاء المشروعات التجارية

صدى البلد

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية ، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس ارض المشروع إضافة الى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
 

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود النائب الاول لرئيس الاتحاد العام  للغرف  التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة هبة السيد مساعد رئيس الجهاز  للاستثمار تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية  بحضور  وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث تم  طرح 12 فرصة استثمارية جديدة  بمحافظات " البحيرة ، الأقصر، الشرقية ، بنى سويف ، السويس ، المنيا ، جنوب سيناء، الوادي الجديد "  على مساحة تقرب من  405 أفدنة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة  ،وقامت  11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية  والأجنبية بسحب كراسات الشروط.

اتحاد العام للغرف التجارية استخراج التراخيص التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الدكتورة هبة السيد الفرص الاستثمارية الجديدة

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