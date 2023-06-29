ثاني أيام العيد.. ضبط 204 كيلو لحوم فاسدة بدمياط

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بدمياط، حملة مكبرة للتفتيش على المجازر واللحوم .

جاء ذلك في اطار الجهود المبذولة من قبل ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط وتنفيذا لتعليمات الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط بضرورة تكثيف المرور على محلات الجزارة .

وقامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بالاشتراك مع ادارة المتابعة بالمحافظة و التموين والصحة بضبط ٢٠٤كيلو من اللحوم البلديه الجاموسي والبقرى خارج المجازر الحكومية والدواجن الكاملة والمتبلة والكبدة وبها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمى .

تم تحرير المحاضر اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.