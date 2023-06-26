محافظ دمياط تشدد على ضبط الأسعار بسوق السمك بعزبة البرج ورفع المخلفات

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدينة عزبة البرج لمتابعة استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة حركة السلع بالسوق وتوافرها بأسعارها المقررة ، حيث تفقدت محال بيع اللحوم والاسماك والمخابز وحرصت على التواصل مع البائعين ، مؤكدة على ضرورة عدم المغالاة فى الأسعار والاعلان عنها بشكل واضح أمام المواطنين.

واعربت الدكتورة منال عوض عن استيائها من تدنى مستوى النظافة بالسوق و المناطق المحيطة و جسر النيل، مشددة على ضرورة تكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات فورًا ، وتوزيع صناديق قمامة بنطاق الشوارع ، كما أكدت على التواجد الميدانى لمتابعة الأسواق وكافة الأعمال بالمدينة.

على جانب آخر وخلال الزيارة، حرصت " المحافظ " على التواصل مع المواطنين و الاستماع إلى مطالبهم ، حيث وجهت تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية ببحث جميع المطالب المقدمة.