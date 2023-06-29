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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حديث القرآن والسنة عن الأمن.. ننشر خطبة ثاني جمعة في ذي الحجة غدا

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

يؤدي أئمة الأوقاف موضوع خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة، غدا تحت عنوان: “حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن”. 

خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة

وينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر ثاني جمعة من ذي الحجة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، والتي تبدأ بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ هاني الحسيني وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. 

قافلة دعوية مشتركة

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى  محافظة ( سوهاج )، غدا الجمعة 12 ذو الحجة 1444هـ، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن "، وذلك على النحو التالي:

افتتاح 22 مسجدًا الجمعة 

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى سيتم افتتاح 22  مسجدًا غدا الجمعة، منها 14  مسجدًا جديدًا  أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1214 مسجدًا منها 976 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و238 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. الرحمن القاضي - طهطا
2. الموازن  ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا 
مديرية أوقاف القاهرة
3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2
مديرية أوقاف الأقصر
4. الهجرة - البياضية
مديرية أوقاف الفيوم
5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان
مديرية أوقاف القليوبية
7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 
8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ
مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار 
مديرية أوقاف الغربية
11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا
مديرية أوقاف الشرقية
12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
13. أولاد شمر – مير – القوصية
مديرية أوقاف بني سويف
14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا
ثانيًا: مساجد الصيانة: 
مديرية أوقاف الجيزة
1. محمد رمضان – شارع المحطة 
2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة 
مديرية أوقاف القليوبية
3. العمري – منية السباع – بنها ثاني
مديرية أوقاف البحر الأحمر 
4. عمار بن ياسر – سفاجا 
مديرية أوقاف السويس
5. أحمد بن حنبل – حي فيصل 
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان
مديرية أوقاف قنا
7. آل القاصرة – القلعة - قفط
مديرية أوقاف الشرقية
8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير

الأوقاف ائمة الاوقاف خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة حديث القرآن الكريم والسنة الإمام الحسين قافلة دعوية مشتركة مساجد الإحلال والتجديد

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