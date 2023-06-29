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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين الجسمى يطرح أحدث أغانيه "بلبطة".. فيديو

صدى البلد

طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان "بلبطة" عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "بلبطة" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

وقال الملحن عمرو الشاذلي، في تصريح لـ “صدى البلد”: أوعدكم إن شاء الله تسمعوا حاجة مهمة ومختلفة إن شاء الله تعجبكوا مع الفنان حسين الجسمي".

وتابع: “الأغنية من كلمات إبهاب عبدالعظيم، وألحاني عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وسوف أتحدث عن التفاصيل الخاصة بالأغنية قريبًا مع اقتراب طرح الأغنية”.

يذكر أن طرح الفنان حسين الجسمى أغنيته الجديدة “أنا أحترق” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب لتحقق فور طرحها 100 ألف مشاهدة. 

أغنية أنا أحترق كلمات مانع سعيد العتيبة رؤية وألحان حسين الجسمى وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل. 

وطرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من رؤيته الموسيقية وألحانه أغنية منفردة جديدة بعنوان "عطني يديك"، مجدداً تعاونه مع شريك النجاحات المتعددة والأغنيات المتميزة بأشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم.

وتأتي فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الاسفار، والذي يقول في مقدمتها: عطني يديك أسافر وياك، يامن فوادي يطلب رضاك، رحلة بدونك مالها ذوق، وقلبي ملكته بكف يمناك، وانا الذي بك دوم مفتون، ومرخص نظر عيني لعيناك .. يا أجمل بشر موجود في الكون .. ما مرني فالخود شرواك".

وعرضت أغنية "عطني يديك" حصرياً في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

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