الشهابي: تفكك تحالف ثورة 30 يونيو لخلافه على الأولويات.. والحوار الوطني أعاد توحيده

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر أن هناك علاقة وثيقة بين ثورة 30 يونيو وبين الحوار الوطنى وذلك لأن قائد ثورة 30 يونيو هو نفسه الداعى للحوار الوطني.

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إيمانه بأن السبب الرئيسي لدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هو استشعاره الخطر من طول غياب تحالف 30 يونيو عن المشهد السياسي المصري بسبب اندماج مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس فى مقاومة التنظيم الظلامى وتطهير البلاد من الإرهاب الأسود الذى سعى من خلاله التنظيم الارهابى فى زعزعة الأمن وضرب استقرار البلاد ومقدرات الدولة المصرية بشن هجماته على الجيش المصرى العظيم والشرطة المدنية الباسلة.

ولفت رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية «الشهابى» إلى أنه من أجل تطهير الوطن من الإرهاب وتنفيذ اكبر خطة تنموية "شهدتها دول عالم اليوم" فى مجال البنية التحتية من خلال شعار يد تقاوم الإرهاب ويد تبنى وتعمر وتقيم شبكات الطرق والكباري والانفاق تفكك تحالف ثورة 30 يونيو لخلافه على الأولويات لذلك كانت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى إفطار الأسرة المصرية فى 26 ابريل من العام الماضي لك يعيد الرئيس لتحالف ثورة 30 يونيو ليتفق على أولويات المرحلة الحاضرة والمقابلة وذلك لاستكمال مشوار بناء الدولة المصرية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر أن ما شهدته الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطنى طوال عام كامل واتفاق الأحزاب والقوى السياسية على استبعاد الإخوان من الجماعة الوطنية ومن حضور الحوار الوطنى هو ما وضح بجلاء فى تشكيل مجلس الأمناء وفى اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية يؤكد بقوة استعادة البلاد لروح تحالف 30 يونيو المعادى للإخوان ولمشروعهم المتحالف مع أصحاب مخطط التقسيم والفوضى الخلاقة وضرب مؤسسات الدولة الوطنية (أعداء الوطن والدين).

وأكد الشهابي أن إصرار الأحزاب والقوى السياسية المصرية على استبعاد الإخوان من الحوار الوطني وكل من حمل السلاح وتخضبت يداه بدماء الشهداء والجرحى من ابطال الجيش والشرطة ومن المواطنين العزل يؤكد أن هذا الاصرار الرائع أعاد الروح والوحدة إلى تحالف 30 يونيو ليستكمل معا التوافق على أولويات بناء الدولة وفتح المجال للعمل العام وهو ما تم فتحه بالفعل وشهدنا تفاعل عناصر وقوى 30 يونيو خلال مناقشات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونقله الإعلام بحيادية جعل المصريين يشعرون بأهمية استعادة لتحالف ثورة 30 يونيو وحدته وإيجابيته.