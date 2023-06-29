عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشهابي: تفكك تحالف ثورة 30 يونيو لخلافه على الأولويات.. والحوار الوطني أعاد توحيده

ناجى الشهابى رئيس
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر أن هناك علاقة وثيقة بين ثورة 30 يونيو وبين الحوار الوطنى وذلك لأن قائد ثورة 30 يونيو هو نفسه الداعى للحوار الوطني.

 

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إيمانه بأن السبب الرئيسي لدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هو استشعاره الخطر  من طول غياب تحالف 30 يونيو عن المشهد السياسي المصري بسبب اندماج مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس فى مقاومة التنظيم الظلامى وتطهير البلاد من الإرهاب الأسود الذى سعى من خلاله التنظيم الارهابى فى زعزعة الأمن وضرب استقرار البلاد ومقدرات الدولة المصرية بشن هجماته على الجيش المصرى العظيم والشرطة المدنية الباسلة.

ولفت رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية «الشهابى» إلى أنه من أجل تطهير الوطن من الإرهاب وتنفيذ اكبر خطة تنموية "شهدتها دول عالم اليوم" فى مجال البنية التحتية  من خلال شعار يد تقاوم الإرهاب ويد تبنى وتعمر وتقيم شبكات الطرق والكباري والانفاق تفكك تحالف ثورة 30 يونيو لخلافه على الأولويات لذلك كانت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى إفطار الأسرة المصرية فى 26 ابريل من العام الماضي لك يعيد الرئيس لتحالف ثورة 30 يونيو ليتفق على أولويات المرحلة الحاضرة والمقابلة وذلك لاستكمال مشوار بناء الدولة المصرية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر أن ما شهدته الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطنى طوال عام كامل واتفاق الأحزاب والقوى السياسية على استبعاد الإخوان من الجماعة الوطنية ومن حضور الحوار الوطنى  هو ما وضح بجلاء فى تشكيل مجلس الأمناء وفى اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية يؤكد بقوة استعادة البلاد لروح تحالف 30 يونيو المعادى للإخوان ولمشروعهم المتحالف مع أصحاب مخطط التقسيم والفوضى الخلاقة وضرب مؤسسات الدولة الوطنية  (أعداء الوطن والدين).

وأكد الشهابي أن إصرار الأحزاب والقوى السياسية المصرية على استبعاد الإخوان من الحوار الوطني وكل من حمل السلاح وتخضبت يداه بدماء الشهداء والجرحى من ابطال الجيش والشرطة ومن المواطنين العزل يؤكد أن هذا الاصرار الرائع أعاد الروح والوحدة إلى تحالف 30 يونيو ليستكمل معا التوافق على أولويات بناء الدولة وفتح المجال للعمل العام وهو ما تم فتحه بالفعل وشهدنا تفاعل عناصر وقوى 30 يونيو خلال مناقشات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونقله الإعلام بحيادية جعل المصريين يشعرون بأهمية استعادة لتحالف ثورة 30 يونيو وحدته وإيجابيته.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ثورة 30 يونيو الحوار الوطني الجيش المصرى العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

بـ تعليق مؤثر .. فيديو غير متوقع من خالد الغندور

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

ترشيحاتنا

بعد مقتل شاب على يد شرطي.. ماكرون يتابع أحداث الشغب في فرنسا

السلطات الأمريكية تعتقل شخصاً هدّد بتفجير منزل أوباما في واشنطن

الاحتجاجات تتصاعد.. شرطة فرنسا: الليالي المقبلة ستكون مسرحا للعنف واستهداف رموز الدولة

أبو جبل اكتفى بالمشاهدة.. عبد القادر يسجل الهدف الثاني في مرمى البنك الأهلي

كأس أمم إفريقيا.. المنتخب الأوليمبي يستعد للجابون بمعنويات مرتفعة

بنصف راتبه اليومي سعر سيارة كريم بنزيما الجديدة .. الأغلى من BMW

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرّف غير متوقع من ابنة جوارديولا في مصر | شاهد

طبق صحي ولذيذ.. أسرار عمل طاجن الكوارع في الفرن زي المطاعم

جاهزة لرحلتها الأولى .. اكتمال أكبر سفينة في العالم

فوائد لن تتخيلها لشوربة الكوارع.. تجدد خلايا البشرة وتعالج خشونة المفاصل

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ