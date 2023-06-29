إعلان مقلق من المستشار الألماني بشأن نهاية حرب أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إنه ستتم مناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلي أنه من الممكن أن تستمر الحرب لفترة طويلة.

وشدد شولتس على ضرورة مناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي.

وقال المستشار الألماني: "هذا مهم أيضا لأننا بحاجة إلى الاستماع إلى حقيقة أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة".

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن برلين يجب أن تنظم إمدادات أسلحة طويلة الأجل لأوكرانيا.

وكان شولتس، قال في وقت سابق، إن تمرد مجموعة فاجنر الروسية كشف عن تصدعات في المؤسسة العسكرية الروسية.