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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأمن في القرآن والسنة.. موضوع خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة، والتي توافق اليوم الجمعة ، لتكون تحت عنوان: “حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن”.

خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة


وينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر ثاني جمعة من ذي الحجة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، والتي تبدأ بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ هاني الحسيني وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة

وأعاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة، لتصبح برئاسة د. عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، وتكليف د. محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب مقررًا لها، ووجههما بسرعة تفعيل عملها.


وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: 
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، أ.د أحمد حسين محمد إبراهيم - عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أ.د رضا أمين عبد الواجد يوسف - عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أ.د أحمد محمد علي سليمان -  عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم.


وتتولى اللجنة المهام التالية:
- تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي.
- تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث : مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارىء ومكتبة المسجد ودروس ومقارىء السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به ، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به. 
- تضع اللجنة مستويات ثلاثة لأداء المسجد هي :- 
1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).
2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).
3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84 % ، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).
وسيتقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالمساجد التي تحصل على شهادة الجودة بحسب درجة التميز، مع خضوع هذه المساجد لتقييم دوري تقدر مدته اللجنة.
- تقدم اللجنة تقريرًا شهريًّا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة.

 

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خطبة ثاني جمعة من ذي الحجة القرآن السنة الأمن الأوقاف

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