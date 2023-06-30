عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

استيراد السجائر حقيقة
استيراد السجائر حقيقة ام شائعة

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن السوق المصري ليس بحاجة الى الاتجاه لاستيراد السجائر كمنتح نهائي حيث لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج. 

 

وأضاف رئيس شعبة الدخان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السوق المصري ليس منتج للتبغ ويتم ، استيراد من الخارج كمستلزم إنتاج وخامات لإنتاج السجائر.

 

وعن أسباب زيادة الأسعار اكد رئيس شعبة الدخان ان الزيادة ناتجة عن جشع تاجر وليس الشركات، لافتا الى انه على المستهلك التأكد من سعر المنتج من خلال الباركود الموجود على العلبة، ويمتنع عن الشراء 

txt

ضبط 6 تجار يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في حملات بالغربية

txt

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

 

ونوه إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن مصر محققة اكتفاء ذاتي من السجائر من خلال نحو 53 مصنع للدخان يعملون في السوق المصري لتلبية احتياجات المستهلك التي سجلت 4 مليار سيجارة سنويا.

ارتفاع كبير في أسعار السجائر  

وشهدت أسعار السجائر ارتفاعا في السوق المحلي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب قيام التجار بتخزين السلعة بالتزامن مع قرب إقرار الحكومة برفع قيمة الضريبة على الشركات المنتجة للسجائر بقيمة جنيهين. 


وكان إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ذكر في تصريحات سابقة له  أن ندرة  العملة الأجنبية ادى الى صعوبة استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج للسجائر ، لافتا الى ان هذة الازمة مشكلة عامة على كل القطاعات المعتمد علي الاستيراد.

 

 

 

 

شعبة الدخان اتحاد الصناعات السجائر التبغ الدخان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

الذهب ينهار بشدة.. الأصفر قرب أدنى مستوياته في نحو 4 شهور

ترشيحاتنا

حريق يلتهم صالة جيم في فيصل وإصابة 3 أشخاص

في 30 يونيو.. روسيا توجه رسالة خاصة للمصريين: لن نتخلى عنكم

ملوك الفخامة.. محمد صلاح يتصدر إعلان ليفربول عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد| شاهد

فرنسا تشتعل| الداخلية تكشف إجمالي الإصابات والاعتقالات.. وماكرون يعقد اجتماعا طارئا

تل أبيب تطالب الرباط بتسليمها إسرائيلياً متهماً بتفجير منشأة‎

انتقام وسط الشارع.. 3 عاطلين ينهون حياة تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. لن تتوقع ثمنه

صورة واحدة تفسر لغز أسرار الكون.. ماذا اكتشف العلماء ؟

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

طريقة عمل حواوشي لحمة أحلى من المحلات

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ