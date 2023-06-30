لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن السوق المصري ليس بحاجة الى الاتجاه لاستيراد السجائر كمنتح نهائي حيث لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة الدخان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السوق المصري ليس منتج للتبغ ويتم ، استيراد من الخارج كمستلزم إنتاج وخامات لإنتاج السجائر.

وعن أسباب زيادة الأسعار اكد رئيس شعبة الدخان ان الزيادة ناتجة عن جشع تاجر وليس الشركات، لافتا الى انه على المستهلك التأكد من سعر المنتج من خلال الباركود الموجود على العلبة، ويمتنع عن الشراء

ونوه إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن مصر محققة اكتفاء ذاتي من السجائر من خلال نحو 53 مصنع للدخان يعملون في السوق المصري لتلبية احتياجات المستهلك التي سجلت 4 مليار سيجارة سنويا.

ارتفاع كبير في أسعار السجائر

وشهدت أسعار السجائر ارتفاعا في السوق المحلي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب قيام التجار بتخزين السلعة بالتزامن مع قرب إقرار الحكومة برفع قيمة الضريبة على الشركات المنتجة للسجائر بقيمة جنيهين.



وكان إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ذكر في تصريحات سابقة له أن ندرة العملة الأجنبية ادى الى صعوبة استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج للسجائر ، لافتا الى ان هذة الازمة مشكلة عامة على كل القطاعات المعتمد علي الاستيراد.