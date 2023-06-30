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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيناء تحتفل بذكرى 30 يونيو.. عرض فيلم تسجيلي وأغنية مصر يا ريس

اطفال جنوب سيناء
اطفال جنوب سيناء يرتدون الزي العسكري

احتفلت جنوب سيناء هذا العام بشكل مختلف بذكرى ثورة 30 يونيو، بعد مرور 10 سنوات علي ثورة الشعب المصري علي الإخوان حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن حالة الفوضي خلال حكم الإخوان علاوة علي الانجازات التي تمت في مصر بعد ثورة وكان الفيلم باسم وشعار"حتي لا ننسي"، وزينت الإعلام المصرية شوارع جنوب سيناء وارتدي الأطفال الزي العسكري.

وأقيمت الاحتفالات بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو علي مسرح ممشي السلام بشرم الشيخ ومقصد العائلة بطور سيناء و سوهو بدهب  وغني اطفال جنوب سيناء أول أغنية من انتاج جنوب سيناء اشعار والحان أبناء جنوب سيناء و كورال اطفال وطلاب مدارس شرم الشيخ  بعنوان "مصر يا ريس"، بالإضافة لفرق الفنون السيناوية و التلقائيين وشعراء جنوب سيناء الصغار في مقدمتهم  الطفل البدوي  الموهوب حسن علي  الذي أطلق عليه محافظ جنوب سيناء لقب الابنودي الصغير  .

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر مرت بفتره عصيبة من تاريخها الحديث وعاشت تجربه قاسية كاد ان يسرق فيها الوطن لولا عناية الله ووقوفه الى جانب ابناء مصر الاوفياء الذين استطاعوا انقاذ الوطن وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية .

وأشار إلي أن الثورة أصبحت عبر التاريخ، فترة للانتقال من الخوف والترويع الى الامن والامان والانجازات في كافه المجالات والتي تعد اساس لنهضة مستقبلية شامله تحققت في وقت قياسي من عمر الشعوب
واضاف فودة أنه لم تستطيع قوي الشر السيطرة على مقدرات الوطن او السيطرة على الوحدة الوطنية لها ،
واضاف فودة  الى ان مصر تعد رمانة  الميزان في المنطقه العربية والشرق الأوسط  وان هناك قوى  شر تستهدفها مشيرا إلي أن  حائط الصد ضد هذه الاخطار هم ابنائها الاوفياء .

واكد فودة أن الانجازات تنوعت  في جنوب سيناء على وجه الخصوص في كافه المجالات كالتعليم والصحه والطرق والكباري والسياحه وغيرها ومن امثله هذا النجاح ان العالم ما زال يحكي  عن نجاح مصر المتمثل في مدينه شرم الشيخ في استضافه اكبر مؤتمر في العالم وهو مؤتمر المناخ (كوب 27) وشهدت كافه الدول اجمع بهذا النجاح الباهر ، بالإضافة للجوائز العديدة والمتعددة التي تحصدها شرم الشيخ تباعا كواحدة  من اجمل واعظم المدن السياحيه في العالم.
 

اطفال جنوب سيناء

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ذكرى ثورة 30 يونيو اللواء خالد فودة فيلم تسجيلي أغنية

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