النار لا تنطفئ في “زرابي”| حرائق غامضة تلتهم منازل قرية بسوهاج.. إيه الحكاية

تعرضت قرية لحادثة غامضة ومريبة، حيث اندلعت حرائق غريبة والتهمت منازلها ومحصولها الغذائي لمدة 10 أيام كاملة، وحتى الآن لم تتمكن الجهات المختصة من تحديد سبب هذه الحرائق.



حالة من الخوف والذعر

ويعيش أهالي قرية زرابي برخيل، التابعة لمدينة البلينا في سوهاج، حالة من الخوف والذعر جراء تلك الحرائق التي بدأت باندلاع النيران في أحد المنازل، ثم امتدت للمنازل المجاورة، ما تسبب في خسائر فادحة للسكان الذين اضطروا للإقامة خارج منازلهم.





حالة من عدم الاستقرار

وتعبر هذه الحادثة عن حالة من عدم الاستقرار والتوتر في تلك القرية، وتحتاج إلى جهود كبيرة لتحديد الأسباب المتعلقة بهذه الحرائق والعمل على وضع حلول جذرية لهذه المشكلة.

أحد المتضررين

وأكد أحد المتضررين من سكان القرية، أن النيران بدأت بالاشتعال من أعلى أسطح المنازل، ثم انتقلت إلى باقي الطوابق حتى وصلت إلى الأولى، وأوضح المتحدث أنهم يفاجئون في بعض الأحيان بالنيران التي تندلع من الأماكن الملحقة بالمنزل والمخصصة لتربية الماشية وتخزين الغلال.



سكان القرية لا يعلمون سبب الحريق

وأكد أحد سكان القرية، أن النيران امتدت لبعض الحقول والتهمت جانباً من المزروعات كما تسببت في احتراق أجهزة كهربائية وكميات من الغلال ونفوق عددٍ من الماشية والطيور.

وأضاف أن السكان لا يعلمون سبب اشتعال هذه الحرائق.



تركوا منازلهم

والمثير في الأمر، كما يقول السكان، إن المنازل المتضررة يكتشف أصحابها تجدد الحرائق فيها مرة أخرى وتلتهم ألسنة النار أماكن جديدة في المنزل لم تصل إليها النيران في المرة الأولى.

ودعا السكان، الحكومة للتدخل ومحاولة السيطرة على الأوضاع التي أصبحت مأساوية، خاصة أنهم تركوا منازلهم وبعضهم بات يقيم في الشوارع والحقول هرباً من الحرائق.