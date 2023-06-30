أبو العينين: نظام القوائم النسبية صعب تطبيقه في مصر| فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن التحالف الوطني يشهد منافسة كبيرة بين المشاركين في خدمة المجتمع، موضحًا أن نظام القائمة الفردية والمطلقة يعدان الأنسب للانتخابات البرلمانية في مصر.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إن نظام القوائم النسبية صعب تطبيقه في مصر، لافتًا إلى أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر الكبيرة، كما أن الجمع بين النظام الفردي والقوائم المطلقة، هو الأفضل.

فكرة الحوار الوطني

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن فكرة الحوار الوطني، فكرة رائعة، وفجرت طاقات كبيرة، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي لطرحه الحوار الوطني، دون وضع أي خطوط حمراء.

كما أكد أن هذا الحوار سيسهم في ظهور قيادات جديدة، ويضع حلولا للعديد من المشاكل.

وواصل أبو العينين حديثه: “حضرت مرتين في جلسات الحوار الوطني، وأعجبت بالأفكار التي تطرح خلالها، كما أن المرأة المصرية لها نصيب ودور مهم في جميع الجلسات التي تعقد”.