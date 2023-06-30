مارجريت عازر: السيدات خبطن على الحلل بـ30 يونيو لحث أزواجهن على المشاركة

أكدت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أنّ المصريين كانوا على قلب رجل واحد في ثورة يونيو ولم يكن أحد يتصور المشاركة الفعالة لصعيد مصر في الثورة، لافتة إلى أن المرأة المصرية كانت مستهدفة خلال فترة حكم الإخوان من خلال تهميش دورها واعتبارها غير موجودة في الحياة.

وأضافت مارجريت عازر، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «السيدات كانت تخبط على الحلل في ثورة 30 يونيو لحث أزواجهن للمشاركة في ثورة 30 يونيو وكانت المرأة أول من ثار على الإعلان الدستوري المستبد الذي أعلنه مرسي».

وأشارت إلى أنّ المرأة حققت مكاسب كبيرة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ولذلك تدعم القيادة السياسية.

