الأهلي على أبواب إنجاز تاريخي| الفريق الأحمر يحطم الأرقام القياسية هذا الموسم.. تفاصيل

حقق فريق النادي الأهلي، انتصاراً جديداً في الدوري المصري، ليرفع بذلك رصيده إلى 68 نقطة ويتصدر الدوري بفارق كبير عن منافسيه.

وبهذا الفوز، يقترب الأهلي من استعادة لقب الدوري الذي غاب عنه في العامين السابقين، ويعزز موقعه كأحد الفرق الأقوى في تاريخ الدوري المصري.

ولا تقتصر مكاسب الفريق الأحمر على ذلك فقط، بل يقترب أيضاً من تحطيم عدة أرقام قياسية في تاريخ الدوري المصري، مما يؤكد على قوته وتميزه في عالم كرة القدم.

أيضا مطارده بيراميدز (67 نقطة من 31 مباراة) لديه فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي خاص به، وإليكم خارطة احتمالات الأرقام القياسية لموسم 2022-2023 في الدوري المصري الممتاز.

