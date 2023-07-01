عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأهلي على أبواب إنجاز تاريخي| الفريق الأحمر يحطم الأرقام القياسية هذا الموسم.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

حقق فريق النادي الأهلي، انتصاراً جديداً في الدوري المصري، ليرفع بذلك رصيده إلى 68 نقطة ويتصدر الدوري بفارق كبير عن منافسيه. 

 

وبهذا الفوز، يقترب الأهلي من استعادة لقب الدوري الذي غاب عنه في العامين السابقين، ويعزز موقعه كأحد الفرق الأقوى في تاريخ الدوري المصري. 

ولا تقتصر مكاسب الفريق الأحمر على ذلك فقط، بل يقترب أيضاً من تحطيم عدة أرقام قياسية في تاريخ الدوري المصري، مما يؤكد على قوته وتميزه في عالم كرة القدم.


 

أيضا مطارده بيراميدز (67 نقطة من 31 مباراة) لديه فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي خاص به، وإليكم خارطة احتمالات الأرقام القياسية لموسم 2022-2023 في الدوري المصري الممتاز.
 

الأهلى الدوري المصري كرة القدم الرقم القياسى الفوز الخسارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

اختار الإعارة| أول تعليق من فرج عامر على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

ماتوا على عرفات|14 مصريا يلقون ربهم بالأراضي المقدسة.."صباح" توفيت ساجدة.. و"راجية" تمنتها

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

بديله مصروف ويجيب اندومي| سؤال غير منطقي عن طعام أكبر عجل بمصر.. ورد صاحبه يثير السخرية

رغم تدخل الرئيس الفرنسي لإقناعه| ليفربول يجهز عرضا تاريخيا لخطف مبابي من باريس.. مبلغ خيالي

نحروه زي الأضحية في العيد| زوج العمة وابنه وراء قتل "فتى" التوك توك بالجيزة.. تفاصيل

مش هتتفرج على النت تاني| المتهم بإدارة موقعي "إيجي بيست" و"موفيز لاند": "سرقت 2530 فيلما"

نجيب ساويرس يكشف حالة عادل إمام| ويؤكد: أنا أهلاوي.. وهذه حقيقة ترشحي لرئاسة النادي

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

ترشيحاتنا

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

واحدة منها بـ 13 مليون جنيه | محمد رمضان يستعرض أسطول سياراته

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

عمدة نانتير يطالب الشرطة بالتفكير في تعاملها بعد مقتل نائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالفرن | اعرف المكونات

بعد تحذير هيئة الدواء.. علامات لو ظهرت في شعرك تسبب مرضا خطيرا

رقم صادم | سعر قميص محمود العسيلي في حفل الساحل يثير الجدل

بسكوتاية.. حسن شاكوش وصافينار يشعلان حفل الساحل الشمالي |شاهد

فيديو

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ