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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيت الروبي يسجل 8 ملايين جنيه وتاج يلاحقه فى ثالث أيام عيد الأضحى

أفلام عيد الأضحى
أفلام عيد الأضحى

يشهد موسم عيد الأضحى الحالى عرض عدد كبير من الأفلام المختلفة ما بين الدراما والأكشن واللايت كوميدي، ويتنافس جميعهم فى حصد أكبر عدد من الإيرادات.
 

فيلم بيت الروبي فى الصدارة
 

ويتصدر فيلم بيت الروبي للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز لإيرادات اليوم الثالث لعيد الأضحى بإجمالى إيرادات 9 ملايين و554 ألف جنيه ليصل مجموع إيرادات منذ طرحه فى السينمات 44 مليون و499 ألف جنيه.
 

تفاصيل بيت الروبي 

ويعتبر فيلم بيت الروبي هو التعاون الأول الذى يجمع كريم عبد العزيز بالمخرج بيتر ميمي فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

 

تاج يلاحق بيت الروبي 

كما يلاحق فيلم تاج للنجم تامر حسني إيرادات بيت الروبي والذى تم طرحه قبل عيد الأضحى بأسبوع كامل، حيث حقق تاج فى ثالث أيام عيد الأضحى 5 مليون و724 ألف جنيه ليبلغ إيرادات الفيلم منذ طرحه فى السينمات 15 مليون جنيه محليا فقط.

 

تفاصيل فيلم تاج

 ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

 

بعبع أمير كرارة 

 

بينما حقق فيلم بعبع لأمير كرارة فى ثالث أيام عيد الأضحى مبلغ 3 مليون و541 ألف جنيه فى جميع السينمات.
 

تفاصيل فيلم البعبع 


فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

 

فيلم مستر إكس 

أما مستر إكس للفنان أحمد فهمي فيقترب من إجمالي إيردات 5 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم الأربعاء الماضي.

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

موسم عيد الأضحى فيلم بيت الروبى تاج تامر حسني أمير كرارة

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