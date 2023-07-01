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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستضيف أسبوع الموضة في هذا الموعد

صدى البلد

أعلنت هيئة الأزياء السعودية عن إطلاق أسبوع الموضة الأول لها في الرياض بين 20 و23 أكتوبر المقبل. تأتي هذه الخطوة بعد أن نظّمت مؤخراً معرض "100 براند سعودي" على مدى 4 أيام في العاصمة الفرنسية باريس، وهي تتحضّر لافتتاح معرض للأزياء السعودية الأسبوع المقبل على هامش أسبوع باريس للموضة.

وبحسب وسائل إعلام، سبق لعدة علامات أزياء سعودية أن شاركت في أسابيع موضة باريس وميلانو لعرض مواهبها في ساحات الموضة العالمية، وقد أثارت إعجاب نقاد ومتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم. ولكن هي المرة الأولى التي سيتم فيها دعوة ممثلين عن مجتمع الأزياء العالمي إلى مدينة الرياض بهدف جعل المملكة العربيّة السعوديّة محطة بارزة على خارطة الموضة العالميّة.

تمّ تنظيم معرض "100 براند سعودي" مؤخراً داخل المتحف المركزي في باريس المعروف تحت اسم "مدينة الهندسة والتراث". وهو جمع علامات تجاريّة معروفة بالإضافة إلى مواهب ناشئة بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في عالم الموضة السعوديّة. قدّم المعرض مجموعات من الملابس الجاهزة والأكسسوارات الخاصة بالنساء والرجال بدءاً من ملابس الشارع وصولاً إلى ملابس السهرات التي تمّ تنفيذ معظمها محلياً.

وكانت المملكة العربية السعوديّة استضافت في العام 2018 أسبوع موضة تمّ تنظيمه بمبادرة خاصة واقتصر حضوره على النساء فقط، أما الحدث المقبل في أكتوبر فسيكون أكثر شموليّة وتهتم بتنظيمه هيئة الأزياء السعوديّة. يعود إنشاء هذه الهيئة إلى حوالي سنتين من ضمن مبادرة وطنيّة لتكثيف الإنتاج الفني والثقافي في المملكة العربية السعوديّة. وهي تشمل أقساماً مُخصصة للفنون التجميليّة، والتصميم، والأفلام، والموسيقى، والمسرح. وتُعتبر جزءاً من مشروع كبير وطويل الأمد يُعرف برؤية 2030 يهدف إلى تطوير اقتصاد البلاد الذي يضمّ نسبة مرتفعة من الشباب.

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