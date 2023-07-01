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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

إمام عاشور
إمام عاشور

إمام عاشور … حديث الساعة في الصفقات الصيفية لعام 2023.. وكشف الإعلامي خالد الغندور، عن أول تحرك من نادي ميتيلاند الدنماركي تجاه اللاعب إمام عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

 

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من « ميتيلاند »الدنماركي تجاه إمام عاشور

وكتب خالد الغندور: “النادي الدنماركي يهدد إمام عاشور بشكواه الاتحاد الدولي بسبب رفضه الرجوع  وصراع الأندية المصرية  لاستعارة اللاعب و الملايين من الدولارات بتتكلم”.

إمام عاشور في الأهلي


وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوكً": "النادي الأهلي اتفق مع إمام عاشور والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

ولمتابعة المزيد حول وجهة إمام عاشور القادمة وموقفه ناديه منه .. تابع الفيديو جراف التالي:

امام عاشور خالد الغندور ميتيلاند الدنماركي فيسبوك الاتحاد الدولي

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