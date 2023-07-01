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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن أول تحرك من نادي ميتيلاند الدنماركي تجاه اللاعب إمام عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “النادي الدنماركي يهدد اللاعب بشكواه الاتحاد الدولي بسبب رفضه الرجوع  وصراع الأندية المصرية  لاستعارة اللاعب و الملايين من الدولارات بتتكلم”.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوكً": "النادي الأهلي اتفق مع اللاعب والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

 

الخطيب وإمام عاشور

وقد فجر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن أنباء انتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: "كابتن الخطيب كلم إمام عاشور بنفسه عشان ييجي الأهلي".

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