تعليق ساخر من أحمد شوبير عن إعارة إمام عاشور بـ 50 مليون جنيه

علق الإعلامي أحمد شوبير على إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

وكتب أحمد شوبير عبر فيسبوك : ‏يارااااجل بجد 50 مليون جنيه إعارة في سنة واحدة.. يابلاش.. والمفروض بقى إننا نصدق !!!

يذكر أن كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل انضمام إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق والحالي لميتيلاند الدنماركي، إلى الأهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوكً": "النادي الاهلي اتفق مع اللاعب والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

الخطيب وإمام عاشور

وقد فجر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن أنباء إنتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: "كابتن الخطيب كلم إمام عاشور بنفسه عشان ييجي الأهلي".