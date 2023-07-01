برسالة .. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

وجه إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، رسالة إلى المتابعين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب إمام عاشور عبر خاصية “الاستوري”: “ابتسم فليس هناك ما تخسره فربك موجود ورزقك مكتوب وعمرك محدود، كن جميلًا لكي تري الجمال حولك دائمًا”.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عن أول تحرك من نادي ميتيلاند الدنماركي تجاه اللاعب إمام عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “النادي الدنماركي يهدد اللاعب بشكواه الاتحاد الدولي بسبب رفضه الرجوع وصراع الأندية المصرية لاستعارة اللاعب و الملايين من الدولارات بتتكلم”.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوكً": "النادي الأهلي اتفق مع اللاعب والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".