تعطل تويتر.. آلاف الشكاوى من توقف موقع التواصل الاجتماعي المملوك لـ«إيلون ماسك»

يبدو أن منصة موقع تويتر الخاصة بـ الملياردير ايلون ماسك قد اصيبت بعطل صباح يوم السبت ، ما أدى إلى إرسال ملايين المستخدمين شكاوى تتعلق بزيادة السرعة؛ نظرًا لعدم قدرتهم على البحث في الموقع.

واشتكى المستخدمون من فشل النظام الأساسي في تحميل التغريدات، حيث لم يتمكن الكثيرون من رؤية المنشورات إلا من مساء الجمعة.

وأخبرت المنصة المستخدمين أنه تم تجاوز 'حد السعر' الخاص بهم، على الرغم من أنه من غير الواضح سبب حدوث المشكلة بالضبط.

يأتي ذلك بعد أن واجهت المنصة أوقاتًا مضطربة في أعقاب استحواذ ماسك الضخم الذي بلغ 44 مليار دولار العام الماضي.

ولم يتضح سبب الانهيار على الفور، لكنه يأتي بعد أقل من يوم من تفاخر ماسك بتحقيق أرقام قياسية عالية على موقعه.

وكتب على تويتر، قبل حوالي 15 ساعة من توقف المنصة، 'لقد سجلت هذه المنصة أعلى مستوياتها على الإطلاق في ثوان المستخدمين الأسبوع الماضي'.

ووفقًا لمتتبع الاستخدام عبر الإنترنت، شهد تويتر ارتفاعًا كبيرًا في عدد شكاوى حالات الانقطاع في حوالي الساعة 8 صباحًا يوم السبت.