امتحانات الثانوية العامة 2023| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الفيزياء والتاريخ

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية والشعبة الأدبية على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية لإستكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 التي توقفت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها امام الطلاب بداية من الساعة 8:15 صباحا ، و ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان قد شدد وزير التربية والتعليم في بيان له ، على ضرورة وصول طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الاحد مبكرا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للانتهاء من كافة إجراءات التفتيش بدقة ، كما تقرر بدء السماح بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ 10 دقائق.

و يؤدي اليوم الأحد 2 يوليو 2023 طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الفيزياء 2023 ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل بدء امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم ، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 2023

الاحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي