أمم أفريقيا.. أسامة فيصل يضيف الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي أمام الجابون

نجح منتخب مصر الاولمبي في إضافة الهدف الثاني في شباك منافسه الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء

فيما جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42

وإذا استمر تقدم منتخب مصر الاولمبي علي نظيرة الجابون يتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كأول مجموعته برصيد 7 نقاط فيما يحتل منتخب مالي المركز الثاني حاليا متقدما علي النيجر بنتيجة هدف دون رد.

تشكيل منتخب مصر



حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.



تشكيل الجابون :



حراسة المرمى: فرانسيس بيكالي

الدفاع: جرايج أوريت - يوري مبولا - ليفي نيدوتومي - أيدلاين ماتوتي

الوسط: جيرمي موسانجو - فلوريس ديجافي- ميشاك ميالا

الهجوم: روي مبونجي - ساماكي باجناما -جيرمي توركي