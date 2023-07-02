ناقد رياضي: الاهلي ينافس نفسه في الدوري.. وهذه حقيقة انتقال إمام عاشور للقلعة الحمراء

أكد لطفي السقعان الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري، خاصة الهدوء والاستقرار الموجود في الفريق الآن، مشيرا إلى أن الأهلي مقبل على عدد من البطولات اهمها السوبر الأفريقي في أغسطس القادم إضافة إلى المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال لطفي السقعان، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، سيعمل على مشاركة عناصر من البدلاء للوقوف على مستواهم سواء لاستكمالهم مع الفريق أو بيعهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتابع الناقد الرياضي لطفي السقعان، أنه “أنا شايف أن الاهلي بينافس نفسه في الدوري، والزمالك وفيوتشر وبيراميدز يتنافسون على المركز الثاني”.

لا أساس لها من الصحة

وأشار لطفي السقعان إلى أن ما أثير حول انتقال إمام عاشور للاهلي هي اجتهادات سوشيال ميديا ولا أساس لها من الصحة".