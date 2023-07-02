الأهلي يتطلع لملامسة اللقب أمام فيوتشر في الدوري المصري.. الليلة

يلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره فيوتشر، اليوم، الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٤ من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز لقاء اليوم لحصد 3 نقاط تقربه من حسم لقب الدوري الغائب منذ موسمين.

ويغيب عن الأهلي كل من شادي حسين وسافيو وأيمن أشرف لأسباب فنية، بينما عاد للقائمة حسين الشحات، بعد إراحته في مباراة البنك الأهلي الماضية.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم ومحمد هاني.



خط الوسط: مروان عطية، آليو ديانج، أحمد القندوسي، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، محمد الضوي "كريستو".

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، محمود "كهربا" وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.