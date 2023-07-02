حافظوا عليها.. الشوربجي يعلق على أزمة أمينة عرفي مع اتحاد الإسكواش

وجه محمد الشوربجي، لاعب منتخب إنجلترا للإسكواش والذي مثل مصر سابقا، رسالة بشأن أزمة المصرية أمينة عرفي بطلة العالم للناشئات في الإسكواش، مع اتحاد اللعبة.

وكانت والدة أمينة عرفي تقدمت بشكوى إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، متهمة اتحاد الإسكواش بتدبير مؤامرة لمنع مشاركة بطلة العالم للناشئات من الدفاع عن لقبها خلال بطولة أستراليا المقرر إقامتها العام الجاري.

وكتب محمد الشوربجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" هناك فرق كبير بين لاعب موهوب ولاعب بطل موهوب وهذه عملة نادرة وأمينة عرفي من خلال متابعتي لها بطلة موهوبة يتحدث عنها العالم كله بأن لها مستقبل كبير، فحبا للإسكواش ياريت تحافظوا عليها وتحتضنوها".

وأضاف:" لكل بطل في لعبة فردية له القوانين الخاصة به التي تميزه وتجعله في قمة مستواه وللأسف فهذا لايدركه الا البطل المتميز".

واختتم:" نصيحة: هذه النوعية من القرارات الظالمة تجعل البطل أكثر صلابة وعزيمة والأمثلة كثيرة".

بيان اتحاد الإسكواش:

في ضوء ما أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم والدة اللاعبة أمينة عرفي بطلة العالم للاسكواش شكوى من الاتحاد المصري للاسكواش لـ رئيس الجمهورية .

وأضاف: بداية نود أن نوضح أن بطولة العالم للناشئين للفردي والفرق هي بطولة مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش ويشرف علي تنظيمها مع الدولة المنظمة للبطولة ويتم المشاركة فيها من قبل الاتحادات الوطنية المشاركة بنشاط الاتحاد الدولي في كل دولة ويمثل اللاعبون المشاركون في البطولة بلادهم وهي من البطولات التي لا يسمح فيه أن يقوم اللاعب بتسجيل اسمه ولكن لابد من أن يكون تسجيل أسماء اللاعبين واللاعبات من قبل اتحاد الدولة.

وأتم:- وتعد البطولة واحدة من البطولات التي لها قدر كبير من الأهمية بالنسبة للاتحاد المصري للاسكواش والتي يقوم فيها باستعدادات خاصة للحفاظ علي اللقب ، وأوصل:- حيث حصل لاعبو المنتخب الوطني المصري على المراكز الأولى بصفة دائمة سواء للفردي او للفرق لسنوات طويلة منذ أكثر من 12 سنة وتربع أبناؤنا الناشئون والناشئات على عرش اللعبة بفضل الله وبفضل الاعداد والاستعداد الجيد.

وتقام البطولة هذا العام في استراليا بمدينة ملبورن ونظرا لبعد المسافة وتغير التوقيتات سيكون وصول البعثة قبل موعد البطولة بأربعة أيام لضمان استقرار اللاعبين والتكييف علي فرق التوقيت مع جهازهم الفني.

وأكمل :- قام الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني باختيار عدد 38 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأندية المصرية المشاركة بنشاط الاتحاد للمشاركة في التصفيات المؤهلة للاشتراك في بطولة العالم والتي استمرت لمدة 3 أسابيع على مدار 137 مباراة ، وعلي أثرها تم اختيار عدد 12 لاعبًا ولاعبة من أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر في البطولة وإخطار الأندية بأسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة والتأكيد علي الأندية بالشروط الخاصة بالمشاركة وضرورة قيام اللاعبين بالتركيز والالتزام بتعليمات الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب وعدم السماح بسفر أي مدرب من خارج الجهاز الفني للمنتخب، بالإضافة إلي التنبيه علي السادة أولياء أمور اللاعبين باتباع التعليمات الخاصة من الجهاز الفني في ضوء اختصاصات ومسئولية الاتحاد الفنية والإدارية في تنظيم شئون اللعبة علي مستوي المشاركات الداخلية والخارجية و لتحقيق الهدف المنشود والحصول علي البطولة ورفع العلم المصري في المحافل الدولية.

وفي ضوء ما تقدم قام الجهاز الفني بوضع خطة تدريبية تهدف لزيادة تركيز اللاعبين واللاعبات وتأهليهم فنيا وبدنيا من خلال برامج تدريب ومنافسات متميزة.

وعلي جانب آخر ومن خلال مسئولية الاتحاد الفنية والإدارية والتنسيقية قبل سفر البعثة قام الاتحاد بعقد اجتماع بحضور جميع أولياء أمور اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة ومندوبين الأندية ومندوبين من وزارة الشباب والرياضة لشرح كافة التعليمات والالتزامات الخاصة بالسفر لوضع ضوابط محددة تسري علي جميع أفراد البعثة وتحقق العدالة والمساواة بين جميع اللاعبين واللاعبات وهي إجراءات فنية وإدارية وتربوية علي المستوي الرياضي تجنب المصلحة الشخصية وتعلي تحقيق المصلحة العامة للعبة في الحصول علي اللقب والحفاظ علي هيبة قرارت الاتحاد والذي يمثل جزءًا من المنظومة الرياضية بالدولة المصرية.

وقد تم شرح كل الخطوات الفنية لتعليمات السفر وتمت الموافقة على هذه الشروط والتعليمات من جميع أعضاء البعثة واولياء الأمور (بعدد 11 لاعباً ولاعبة) عدا ولي أمر اللاعبة الأولى على التصنيف/ أمينة عرفي حيث رفضت أسرتها الموافقة على التعليمات بعد أن قام بالتوقيع عليها جميع أسر اللاعبين واللاعبات الآخرين.

الأمر الذي وضع مجلس الإدارة في حرج شديد ويضعف موقفه في تطبيق شروط موحده تسري علي الجميع حيث إن اللاعبين عندما تعرضوا لهذ الموقف فقد تسرب لهم الشعور بالإحباط وعدم المساواة والتفرقة لما وجدوه من تعنت من أسرة اللاعبة رغم انضمام من هو أصغر منها سناً وموافقتهم على الشروط كاملة ،

وتابع:- وهو الأمر الذي سوف يضع الاتحاد المصري للاسكواش في مأزق أكبر حيث إنه من الممكن في هذا التوقيت ألا يستجيب باقي اللاعبين وقد يقومون بعدم الالتزام بأي من التعليمات، الأمر الذي يهدد بعدم الحصول على نتائج إيجابية مع عدم الاحتفاظ بالريادة التي كنا نعتادها ومستعدون لها وذلك من اجل استثناء واحد فقط يتم التضحية بكامل الفريق نتيجة رغبة ولي أمر اللاعبة بالرغم من أن الاتحاد يقدر اللاعبة كأحد أبناء مصر وهي في حقيقة الأمر لا تحتاج إلى ذلك حيث إنها متميزة جدا ولكننا نسعى أن يكون لمصر فريق كامل متميز يحصل على بطولة الفرق ويرفع علم مصر في هذه البطولة الهامة.

بالإضافة إلي أن الجهاز الفني للمنتخب سوف يفقد السيطرة علي مجريات الأمور في حالة عدم تنفيذ تعليماته وذلك لعدم تحكمه في مجريات البعثة في استراليا حال عدم توافق الجميع على نفس الشروط ونفس التعليمات مما يتسبب في حدوث مشكلات إدارية أكبر قبل السفر بفترة قليلة .

وقام الاتحاد بمخاطبة ولي الأمر بخطاب رسمي للالتزام بالتعليمات المقررة على جميع أفراد البعثة بدون أي استثناءات ويتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص ، وموافاتنا برد كتابي وحتى الآن لم يتم موافاة الاتحاد بأي رد بل تم عمل حملة وشكاوى واستغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي .

و يؤكد الاتحاد المصري للاسكواش بأنه يقدر كافة اللاعبين وأولياء الأمور ومنظومة الاسكواش المصري وأنه على مسافة واحدة من جميع أبنائنا اللاعبين واللاعبات ويستحيل التمييز بينهم وإنما يتم التعامل معهم من خلال وضع النظم التربوية والرياضية المفهومة والمعروفة في المجتمع الرياضي.

وأكمل: حيث إن استثناء أحد اللاعبين يعني انهيار الفريق بالكامل وعدم مصداقية الاتحاد تجاه أولياء الأمور واللاعبين والضرب بعرض الحائط بجميع التعليمات التي قد تم التوقيع عليها والتي تؤدي لعدم ضمان النتائج.

وإذ يؤكد الاتحاد لجميع منتسبي منظومة الاسكواش المصرية ضرورة التكاتف والتعاون مع الاتحاد لتطبيق التعليمات التي تضع قدراً كبيراً من المساواة لكافة الأطراف المشاركة في البعثة ويساهم في استمرار نجاح منظومة الاسكواش المصري عالمياً وإعلاء مصلحة الوطن ، وعدم الانسياق إلي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم استغاثة من تطبيق تعليمات فنية وتربوية رياضية علي الجميع في ظاهرة جديدة علي الوسط الرياضي المصري .

