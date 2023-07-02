تقيل وعايز وقت| ماذا قال المعلمون عن امتحان التاريخ بالثانوية العامة 2023؟

ادى اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقد عبر معلمو التاريخ عن آراءهم في امتحان التاريخ 2023 ، بعد أن تداول بعض الشكاوى من صعوبته اليوم الأحد في مختلف المحافظات.

قال أحمد جابر معلم التاريخ : امتحان التاريخ 2023 اليوم جاء متوازنا " لا سهل ولا صعب" ، وكان يحتاج وقتا أطول للإجابة و "طالب فاهم يقدر يستنتج "

وقال أحمد زينهم مدرس التاريخ : امتحان التاريخ 2023 اليوم كان "تقيل" على الطالب ويحتاج وقت للتفكير.

بينما قالت منى مجدي مدرسة التاريخ : امتحان التاريخ 2023 عاوز وقت بس حلو



كما قال وقال أحمد طلب معلم التااريخ : احقاقا للحق وبكل أمانة ، امتحان التاريخ 2023 “كان كويس في المجمل .. وأسهل من السنتين اللي فاتوا” ، وأضاف قائلا : بإختصار امتحان التاريخ 2023 في اسئلة من النوع السهل والسهل الممتنع وسيفصل بين الطلبة السنادي

شكاوى من صعوبة امتحان التاريخ 2023

وكانت قد شهد لجان الشعبة الادبية تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ 2023 ، حيث أكد البعض على صعوبة امتحان التاريخ 2023 ، بينما قال البعض الاخر ان امتحان التاريخ 2023 في مستوى الطالب المتوسط.

قال الطلاب : إن امتحان التاريخ 2023 كان به نسبة صعوبة ، واسئلة تميز الطلاب المميزين ، واشاروا إلى أن بعض الأسئلة لم تكن مباشرة .

وأضاف طلاب الشعبة الادبية ، أن امتحان التاريخ 2023 كان 70%من أسئلته سهل على الطلاب ، بينما باقي الأسئلة كانت صعبة وتحتاج لوقت طويل للإجابة.

ومن جانبه .. تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، بلجنة مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.