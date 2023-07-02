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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية : إسرائيل تناقش قانونا يمنح بن جفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي الداخل

بن جفير
بن جفير

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، إن الكنيست الإسرائيلي، يناقش مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل.

وأضافت الصحيفة، أن هذا القانون ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.

وأشارت الصحيفة، الى ان هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن جفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري.

ويسمح القانون للمتطرف بن جفير، أن يقيد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.

الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إيتمار بن جفير أوامر اعتقال إداري فلسطينيي الداخل

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